Путин: Россия исторически формировалась как союз народов с общим домом

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Россия исторически формировалась как союз разных народов, объединённых общей судьбой. Заявление прозвучало на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, проходящей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Президент отметил, что Россия изначально складывалась именно как союз народов и что этот исторический факт важно вновь подчеркнуть в нынешних условиях. Он добавил, что эта тема неоднократно поднималась ранее, однако сейчас, по его словам, по случаю события это особенно уместно.

Путин также напомнил, что, как он говорил ранее, все народы России — и большие, и малые — должны чувствовать себя единой семьёй. Он подчеркнул, что именно в этом единстве заключается сила страны, а каждый этнос должен воспринимать Россию как общий родной дом, где нет разделения на «больших» и «малых».

Ранее сообщалось, что самым малочисленным коренным народом России остаются кереки, численность которых составляет всего 23 человека. В целом численность коренных малочисленных народов в стране демонстрирует рост. За последние 30 лет она увеличилась примерно на 20%.