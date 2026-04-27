Путин: Народ сплочённостью ответил на агрессивные выпады против России

Россия ответила на внешнее давление консолидацией общества и оперативными решениями со стороны государства. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Речь шла о реакции страны на внешние вызовы.

«На давление, угрозы, откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплочённостью и твёрдостью», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что в ответ на такие действия государство также продемонстрировало способность быстро принимать необходимые меры, а важную роль сыграли решения, принятые на законодательном уровне.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин выступает на ежегодном заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Ранее он заявил, что для российского народа любовь к Родине и стремление защитить её — это главный приоритет.