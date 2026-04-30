Всего 23 человека: Назван самый малочисленный народ России
© atlaskmns
Самым малочисленным коренным народом России остаются кереки. Их численность составляет всего 23 человека. Такие данные привели ТАСС в Федеральном агентстве по делам национальностей в честь Дня коренных малочисленных народов, который отмечается сегодня, 30 апреля.
При этом в целом численность коренных малочисленных народов в стране растёт. По словам главы ФАДН, за последние 30 лет она увеличилась на 20%.
День коренных малочисленных народов был установлен указом президента в 2025 году и впервые празднуется в 2026-м.
А ранее мы писали, как живёт самый загадочный народ Дальнего Востока — айны. Это коренные жители тихоокеанских Курильских островов, Сахалина и японского Хоккайдо. В Японии их около 13 тысяч, в России — 256 человек, в основном потомки тех, кто по договору 1875 года выбрал российское гражданство. Их язык изолированный, не похож ни на один другой. Антропологический тип до сих пор не определён, но главная отличительная черта — обволошенность: айны бородаты, кудрявы, что всегда поражало путешественников.
