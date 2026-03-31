«Их язык не похож ни на один другой»: Как живёт самый загадочный народ Дальнего Востока

30 марта 1990 года состоялся первый съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди них есть те, кто сильно отличается от соседей — и внешне, и укладом жизни. Это айны. Старший научный сотрудник отдела этнографии Сибири МАЭ РАН (Кунсткамера) Марина Осипова рассказала о быте и взаимоотношениях одного из самых малочисленных народов с Россией и Японией.

Айны — коренной народ тихоокеанских Курильских островов, Сахалина и японского Хоккайдо, напомнила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой». В Японии их около 13 тысяч, в России — 256 человек, в основном потомки тех, кто по договору 1875 года выбрал российское гражданство. Их язык изолированный, не похож ни на один другой. Антропологический тип до сих пор не определён, но главная отличительная черта — обволошенность: айны бородаты, кудрявы, что всегда поражало путешественников.

Русские впервые встретили айнов в ходе освоения Камчатки. Первое научное описание составили участники экспедиции Крашенинникова и Стеллер в XVIII веке. Учёные отметили их воинственность, полуземлянки, приспособленные к океанским ветрам, и уникальный геометрический орнамент, не похожий на криволинейные узоры соседей.

В Японии айнов веками притесняли: в XIX веке их насильно переселяли, пытались сделать земледельцами, запрещали язык, обычаи и одежду. Только в 2019 году их официально признали коренным народом. Сегодня айны сплочены и борются за свою идентичность. В России действует община на Камчатке, где восстановили азбуку курильских айнов и проводят культурные мероприятия.

