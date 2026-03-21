Минпросвещения готовит учебники по родным языкам народов РФ

Министерство просвещения и подведомственные институты работают над созданием единых линеек учебников по родным языкам республик России. В 2026 году специалисты проведут экспертизу подготовленных пособий, доработают их и подготовят к выпуску, после чего решат вопрос о включении в федеральный перечень учебников.

Над книгами работают специалисты Федерального института родных языков народов РФ совместно с регионами и научно-образовательными организациями, пишет РБК.

«Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всём его школьном пути — с 1-го по 11-й класс. Это позволит сохранить неразрывную связь поколений и глубже приобщиться к культуре своего народа», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2025 году институт подготовил рукописи учебников по четырём государственным языкам: коми, тувинскому, чувашскому и якутскому. Всего за год созданы рукописи 54 учебников и 13 методических пособий для учителей по шести родным и четырём государственным языкам регионов.

Сейчас макеты 45 учебников (включая электронные формы) и методички по десяти языкам проходят дополнительную проверку, после которой книги направят на экспертизу.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о подготовке дополнительной редакции единых школьных учебников по истории, которая будет включать исправления и улучшения. Единые учебники истории для 10–11 классов, авторами которых стали Мединский, Торкунов и Чубарьян, используются в школах с 1 сентября 2023 года. В четырёх томах изложена история России и всеобщая история.