Кравцов: Переход на единые учебники по всем основным предметам завершится к 2028 году

Министр просвещения России Сергей Кравцов доложил президенту Владимиру Путину о ходе выполнения поручения по созданию единых государственных учебников. По словам главы ведомства, полный переход на единые линейки завершится к 2028 году.

«Уважаемый Владимир Владимирович, ваше поручение по единым учебникам истории выполнено. С прошлого учебного года все ребята обучаются по единым учебникам для 10-11-х классов, в этом году 5-е и 7-е классы, и со следующего года перейдём на единые государственные учебники для 8-9-х классов. И для обществознания завершается работа по 9-10-м классам», — сообщил Кравцов на встрече с главой государства.

Министр уточнил, что с 1 сентября 2027 года появятся единые учебники по естественно-научным предметам (их готовят совместно с Академией наук), а также по русскому языку и литературе.

«Таким образом, к 2028 году завершим всю линейку по основным предметам единых государственных учебников, о чём вы говорили», — добавил Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о том, что переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ. ЕГЭ будет и дальше использоваться как инструмент проверки знаний выпускников российских школ для дальнейшего отбора на поступление в высшие учебные заведения.