В России запустили официальный сайт Года единства народов

В преддверии событий, которые охватят все регионы страны, начал работу официальный сайт Года единства народов России. Теперь всю актуальную информацию о тематических мероприятиях, ключевых решениях и визуальной атрибутике можно найти на ресурсе годединства2026.рф.

Портал задуман как навигатор для организаторов, участников и всех, кто интересуется культурными и общественными инициативами. На сегодняшний день пользователям уже доступны несколько разделов: архив и анонсы событий, включённых в официальный план Года. Особое внимание разработчики уделили информационной открытости — в открытом доступе размещены составы Организационного комитета и полный пакет документов, регламентирующих проведение мероприятий.

Для партнёров и СМИ на платформе опубликован брендбук со стандартами использования единой визуальной концепции. Также заработал открытый фотобанк с тематическими снимками высокого качества, отражающими многообразие культурных традиций и единство народов России. Фотобанк разрешён к использованию и будет пополняться в течение всего года.

Функционал сайта не ограничится статичной информацией. В ближайшее время на ресурсе начнут регулярно публиковать новости о мероприятиях, запланированных в рамках Года единства. Организаторы подчёркивают, что события пройдут во всех федеральных округах, охватывая как крупные города, так и малые населённые пункты.

Ресурс станет главной цифровой площадкой для коммуникации между организаторами, партнёрами, СМИ и жителями страны, обеспечивая прозрачность и доступность всех этапов подготовки мероприятий, призванных подчеркнуть духовную общность и культурное многообразие России.

В начале месяца в московском Национальном центре «Россия» состоялось заседание Организационного комитета, посвящённое подготовке к Году единства народов России. Мероприятие прошло под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяны Голиковой. Участники обсудили ключевые цели и задачи проекта, а также сформировали план предстоящих событий, которые охватят все регионы страны. Особое внимание уделили вопросам координации и информационному сопровождению инициатив, направленных на укрепление межнационального согласия.