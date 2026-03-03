Правительство определило приоритеты в Год единства народов России

В Национальном центре «Россия» в Москве прошло заседание Оргкомитета по проведению в нашей стране Года единства народов России под председательством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. Участники обсудили цели и задачи проекта, а также подготовку плана мероприятий.

«Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям», — сказал российский лидер Владимир Путин на открытии Года единства народов.

Фото © Предоставлено Life.ru

Открывая заседание, Кириенко отметил, что проект будет ответом России на попытки противника раскачать нашу страну изнутри, нарушить межнациональное единство и дружбу. Представители более 100 национальностей страны за время СВО награждены высокими боевыми наградами, напомнил чиновник. Голикова добавила, что единство народов РФ — это основа развития страны. Она подчеркнула, что будут создаваться в рамках Года образовательные проекты, волонтерские программы, культурные обмены, форумы, медиа-инициативы, взаимодействие с ветеранами и участниками СВО. А гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст в ходе обсуждений вспомнил фрагмент разговора Николая 1 с Маркизом Де Кюстином.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале? — Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество! — Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый — поляк, вот немец. Вон стоят два генерала — они грузины. Этот придворный — татарин, вот финн, а там крещёный еврей. — Тогда, где же русские? — спросил Кюстин. — А вот все вместе они и есть русские», — рассказал он.

Указ о проведении в 2026-м Года единства народов России Путин подписал ещё в конце декабря 2025-го, поддержав инициативу, прозвучавшую на заседании Совета по межнациональным отношениям. Официальный старт глава государства дал в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», в котором приняли участие представители более 190 народов России, а также иностранные гости.

Главными темами стали общность истории, культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, а также примеры сплочения в служении Отечеству. Именно в этих направлениях будут сконцентрированы силы государства и общества в 2026 году.

Ранее в Национальном центре «Россия» завершился IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие собрало российских и зарубежных режиссёров, деятелей культуры, военкоров и участников специальной военной операции. Генеральным партнёром фестиваля выступил сам Национальный центр.