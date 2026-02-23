В Москве завершился IV Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»

В Национальном центре «Россия» завершился IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие собрало российских и зарубежных режиссёров, деятелей культуры, военкоров и участников специальной военной операции. Генеральным партнёром фестиваля выступил сам Национальный центр.

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» — это международный зрительский смотр документалистики. В программу вошли 38 картин авторов из 15 стран, включая Алжир, Бельгию, Венесуэлу, Индию, Иран, Ливан, Палестину, Сирию, Турцию и Узбекистан. Зарубежные кинематографисты представили свой взгляд на события в зоне СВО и другие важные темы, донося до зрителя правду из первых уст.

«Три дня нашего фестиваля подошли к концу. В эти дни мы смотрели много документальных фильмов о настоящих, невыдуманных героях. Каждый из защитников достоин того, чтобы был фильм и о нём тоже, каждый достоин быть героем своего фильма. Не обо всех мы, конечно, ещё успели снять, но мы стараемся как можем. Вы это видите по масштабу нашего фестиваля. Вместе с Москвой фильмы о наших героях в эти дни смотрело ещё 22 страны», — сказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Важной частью фестиваля стало присутствие реальных героев — участников спецоперации, чьи истории легли в основу некоторых лент. Минутой молчания почтили память павших бойцов.

Кульминацией вечера стал документальный спектакль «Огонь веры», посвящённый единству защитников из разных уголков страны. Завершился фестиваль праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, где выступили группа «Зверобой», балет «Кострома» и певица Татьяна Куртукова.

С 21 по 23 февраля гости фестиваля могли не только увидеть премьеры документальных фильмов и поучаствовать в дискуссиях, но и присоединиться к акции #ПисьмоГерою. До 31 мая 2026 года любой желающий может написать бойцам на передовую. За время работы фестиваля посетители и сотрудники Национального центра «Россия» отправили более 4500 писем со словами поддержки.

23 февраля, в День защитника Отечества, во всех регионах России прошла Всероссийская акция «Нашим Героям». Акция Росмолодёжи включала множество форматов от флешмобов и субботников до встреч с Героями России и сбора гуманитарной помощи. Участниками акции стали 2 717 000 россиян и 253 000 волонтёров из всех регионов страны. Благодарность и поддержку военнослужащим в этот день выразили россияне по всей стране. В регионах были организованы точки сбора гуманитарной помощи для участников, ветеранов специальной военной операции и их семей. Более 400 тысяч неравнодушных россиян присоединились к сбору гумпомощи.

По всей стране волонтёры организовали встречи с Героями в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» Роспатриотцентра Росмолодёжи. В них приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, участники специальной военной операции и волонтёры, совершившие героические поступки. Они поделились личными историями и своим опытом, а также провели просветительские лекции, на которых рассказали об истории праздника и важности единства всего народа. Около 1000 ветеранов боевых действий в рамках акции встретились с детьми и молодёжью.

В школах прошли специальные показы серии видеоинтервью с ветеранами боевых действий и военнослужащими. Волонтёры навестили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили с праздником, оказали необходимую помощь и вручили подарки, которые передали неравнодушные россияне. С поздравлениями добровольцы отправились также в больницы, социальные учреждения и хосписы.

Активисты молодёжных организаций и объединений, а также участники НКО и активные граждане помогли в уборке территорий мемориальных комплексов, памятников и мест воинских захоронений, а после почтили память и возложили цветы. Тысячи добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели торжественные построения, а все желающие возложили цветы к памятникам Героев Великой Отечественной войны и Героям-спасателям.

Волонтёры-медики подготовили серию массовых мероприятий и акций ко Дню защитника Отечества. В регионах прошли тематические встречи с военными врачами, сёстрами милосердия и фельдшерами, посвящённые подвигам военных врачей. Детям и молодым людям рассказали о работе в полевых условиях и госпиталях. Участие приняли около 100 тысяч россиян. Для школьников, студентов и молодых специалистов были организованы экскурсии на промышленных предприятиях, которые связаны с производственными процессами в годы Великой Отечественной войны. К участию могли присоединиться все желающие. На предприятиях побывали более 250 тысяч молодых людей.

В онлайн-формате также прошёл флешмоб «#НашимГероям». Пользователи соцсетей размещали на своих страницах истории Героев своей семьи, а также выражали благодарности участникам СВО, которые находятся на передовой и защищают Отечество. Десятки тысяч постов – живые истории и слова благодарности, были размещены во всех отечественных социальных сетях. Все желающие могут ознакомиться с ними по хештегу #НашимГероям.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что документальное кино позволяет увидеть то, что Голливуд и телеканал CNN предпочитает не показывать. Он пояснил это на примере бездомных людей в Лос-Анджелесе, подчеркнув, что именно в документалистике можно столкнуться с реальной жизнью. На открытии прозвучали музыкальные номера, в том числе песня Terra rossa («Красная земля») о Донбассе, написанная итальянским подростком Франческо. В этом году в фестивальной программе представлены работы документалистов из 13 стран — от Индии и Ирана до Сербии и Турции.