«По CNN такого не покажут»: Кустурица заявил о пользе документальных фильмов для понимания конфликта на Украине

В Москве, на площадке Национального центра «Россия», открылся IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Форум продлится три дня — до 23 февраля. В программу вошли 38 фильмов, отобранных из 3000 заявок. На церемонии открытия выступил сербский режиссёр Эмир Кустурица.

Режиссёр Эмир Кустурица — о документальных фильмах. Видео © Life.ru

«Такие документы они очень важны для видения мира и того, что происходит в России и на Украине. <...> Если вы патриоты, это не значит, что вы пропагандисты. Нужно быть патриотом и документалистом», — Кустурица в ходе церемонии открытия.

По словам режиссёра, документальное кино позволяет увидеть то, что Голливуд и телеканал CNN предпочитает не показывать. Он пояснил это на примере бездомных людей в Лос-Анджелесе, подчеркнув, что именно в документалистике можно столкнуться с реальной жизнью.

На открытии прозвучали музыкальные номера, в том числе песня Terra rossa («Красная земля») об Донбассе, написанная итальянским подростком Франческо. В этом году в фестивальной программе представлены работы документалистов из 13 стран — от Индии и Ирана до Сербии и Турции.

Церемония закрытия фестиваля состоится 23 февраля в 17:30 и будет объединена с концертом ко Дню защитника Отечества.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что конфликт на Украине является Священной войной. По его словам, Россия борется за веру, правду и православие.