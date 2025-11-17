Россия и США
17 ноября, 14:29

Кустурица подкинул дерзкую идею создателям ракет «Орешник» и «Буревестник»

Эмир Кустурица. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица предложил конструкторам ракет «Орешник» и «Буревестник» создать искусственное солнце над Москвой. Он пожаловался на недостаток солнечного света в российской столице.

«Здесь солнца недостаточно. Вам надо сделать новое солнце», — цитирует Кустурицу издание «Абзац».

По словам звезды, разработчики, способные создать такие комплексы, вполне могли бы взяться и за проект «второго солнца», которое постоянно освещало бы город. Кустурица добавил, что ему было бы сложно жить в Москве постоянно, и выразил желание периодически отдыхать в тёплых краях, например, в Крыму или Греции.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что обязательно получит российское гражданство. Однако сначала режиссёр намерен завершить работу над фильмом, основанном на русском романе.

