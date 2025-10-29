Кустурица собирается получить гражданство РФ после съемок фильма по русскому роману

Известный сербский режиссёр и сценарист Эмир Кустурица заявил, что обязательно получит российское гражданство, но сначала он намерен завершить работу над фильмом, основанным на русском романе.

«Мне надо закончить фильм... И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский]» , — сказал он ТАСС.

Напомним, ранее Эмир Кустурица рассказал Life.ru, что хочет снять в России три фильма. В частности, он планирует экранизировать повесть Валентина Распутина «Последний срок». Сейчас как раз идёт работа над этой лентой. После этого режиссёр собирается приступить к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр» и снять фильм «Как я не снял «Преступление и наказание» по мотивам романа Достоевского, где главную роль исполнит российский актёр Юра Борисов.