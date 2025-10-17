Один из них — на основе повести Распутина: Кустурица сообщил Life.ru о планах снять три фильма в России

Сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует снять в России три фильма. Об этом он рассказал Life.ru на праздновании 20-летия телеканала RT. По словам режиссёра, в частности, он планирует экранизировать повесть Валентина Распутина «Последний срок».

Режиссёр Эмир Кустурица планирует снять в России три фильма. Видео © Life.ru

«Я буду начинать первый фильм из этой трилогии, который на основе повести Распутина, называется «Последний срок». Потом я думаю, что в России сделаю ещё два фильма», — отметил режиссёр.

Кустурица также отреагировал на бурные дебаты вокруг использования искусственного интеллекта в кино. Он заявил, что машины, в отличие от людей, не способны постичь разницу между добром и злом, что делает невозможным создание фильмов, способных затронуть душу зрителя. По мнению режиссёра, фильмы, созданные ИИ, будут пустыми и лишёнными подлинного смысла.

Ранее Эмир Кустурица рассказал, за что любит Москву. По мнению режиссёра, на улицах российской столицы невозможно найти мусор, там расположено лучше в мире метро, а также в городе человек может погрузиться в особую атмосферу Востока. Более того, в Москве сохраняется историческое наследие.