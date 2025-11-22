Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 ноября, 20:28

Кустурица назвал СВО Священной войной

Обложка © Life.ru

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что конфликт на Украине является Священной войной. По его словам, Россия борется за веру, правду и православие. Это высказывание он сделал на фестивале «RT.Док: Время наших героев».

Кустурица провёл параллель с событиями 90-х годов, которые пережили сербы. Он подчеркнул, что это борьба общей православной культуры, которая объединяет и Сербию, и Россию.

В 1992 году Босния и Герцеговина вышла из состава Югославии, что привело к межэтнической войне, длившейся до 1995 года. По разным оценкам, число жертв превысило 100 тысяч человек. Итогом конфликта стало подписание Дейтонского соглашения, создавшего современное государственное устройство — федерацию БиГ, Республику Сербскую и особый округ Брчко.

Никита Никонов
  • Новости
  • Эмир Кустурица
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сербия
  • Политика
