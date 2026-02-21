Благодаря документальным фильмам люди узнавали правду о событиях на Украине и меняли своё отношение к происходящему. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Анна Сорока на полях IV Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», который проходит на площадке Национального центра «Россия».

Документальные фильмы о конфликте на Украине помогают доносить до людей правду о происходящем. Видео © Life.ru

«Сейчас мы поняли, что действительно правда меняет. И именно фестивали Russia Today, документальные фильмы, люди, которые их снимают, доносят эту правду, и доносят очень сложным путём», — отметила омбудсмен.

Она привела в пример фестиваль документальных фильмов «RT.Док: Время наших героев». По её словам, после просмотра фильмов люди плакали и меняли своё мировоззрение. Уполномоченный по правам человека в ЛНР подчеркнула, что без голоса правды было бы невозможно представить борьбу России не только на фронте, но и на идеологическом поле.

Выступая на этом же фестивале сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что документальное кино позволяет увидеть то, что Голливуд и телеканал CNN предпочитает не показывать. Он пояснил это на примере бездомных людей в Лос-Анджелесе, подчеркнув, что именно в документалистике можно столкнуться с реальной жизнью. На открытии прозвучали музыкальные номера, в том числе песня Terra rossa («Красная земля») об Донбассе, написанная итальянским подростком Франческо. В этом году в фестивальной программе представлены работы документалистов из 13 стран — от Индии и Ирана до Сербии и Турции.