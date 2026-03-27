Девочка из Дербента в стихах поблагодарила Путина за Год единства народов России

Девочка из Дербента прочитала президенту РФ Владимиру Путину стихи о единстве народов России, отметив в тексте, что «свет культуры души озарит» и объединит всех. Детское выступление оказалось приятным сюрпризом для главы государства во время открытия по видеосвязи обновлённого Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дагестане.

«Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна. Традиции предков звучат над огромной страной. И каждый народ сохраняет свой голос живой. Здесь песни и танцы летят, словно шум родников, а дружба сильней мечей и штыков», — эмоционально прочитала девочка.

Наступивший год назван Годом единства народов России. Девочка в стихотворной форме пизналась Путину, что все ликуют после такого указа, ведь единение и есть основной фундамент стабильности в нашей стране. Политик от всего сердца поблагодарил малышку за душевное и искреннее стихотворение.

Указ о проведении в 2026-м Года единства народов России Путин подписал в конце декабря 2025-го, поддержав инициативу, прозвучавшую на заседании Совета по межнациональным отношениям. Официальный старт глава государства дал в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», в котором приняли участие представители более 190 народов России, а также иностранные гости. Главными темами стали общность истории, культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, а также примеры сплочения в служении Отечеству. Именно в этих направлениях будут сконцентрированы силы государства и общества в 2026 году.