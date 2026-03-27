Путин открыл по видеосвязи театр в Дербенте и назвал его мостом культур

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновлённого Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. В начале видеоконференции глава государства поздравил участников церемонии с Международным днём театра. Он подчеркнул, что для такой большой страны, как Россия, важно делать насыщенную культурную жизнь доступной не только в столицах, но и в регионах.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан», — указал российский лидер.

Путин отметил значение культурных связей между Россией и Азербайджаном. По его словам, отношения двух стран опираются на прочный фундамент общего исторического прошлого и наследия. Президент напомнил, что в Баку уже более ста лет успешно работает Русский драматический театр. Он добавил, что сцены в Баку и Дербенте можно считать своеобразными мостами между двумя культурами.