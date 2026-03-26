Михалков тепло поблагодарил Путина за возвращение Ефремова на сцену

Никита Михалков поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в возвращении актёра Михаила Ефремова на сцену. Об этом известный режиссёр заявил, выступая на заседании Совета культуры.

«Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, новую жизнь на сцене обрёл Миша Ефремов», — сказал он.

Напомним, впервые после освобождения из мест лишения свободы Михаил Ефремов вышел на сцену. Актёр исполнил роль в премьерном спектакле «Без свидетелей». По словам режиссёра Никиты Высоцкого, артист подтвердил свой высокий профессиональный уровень.