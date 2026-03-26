Михалков пригласил Путина на спектакль «Без свидетелей» с Ефремовым
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Режиссёр Никита Михалков пригласил российского президента Владимира Путина бесплатно посетить спектакль Михаила Ефремова «Без свидетелей». Предложение прозвучало в ходе заседания Совета по культуре.
Михалков уточнил, что в спектакле участвует его дочь Анна, и предложил российскому лидеру посетить постановку. Режиссёр также упомянул, что билеты на спектакль продаются «спекулянтами» по цене до 200 тысяч рублей. Он подчеркнул, что сам планировал приобрести их заранее, но не получилось.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала спектакль Михаила Ефремова, назвав постановку гениальной. По её словам, формат лишь с двумя артистами на сцене позволил глубже передать эмоции. Особое впечатление произвела кульминация, которая «не оставила равнодушным никого».
