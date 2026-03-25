«Гениальная игра»: Депутат Лантратова осталась в восторге от спектакля с Ефремовым

Возвращение Михаила Ефремова на сцену в рамках премьеры спектакля «Без свидетелей» вызвало сильную реакцию зрителей и экспертов. Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с корреспондентом Life.ru назвала постановку уникальной, отметив игру актёров.

«Конечно, людям было очень интересно увидеть Михаила Ефремова, который, конечно же, гениально сыграл. Могу лишь сказать, что это гениальный спектакль двух гениальных актёров. Абсолютно гениальная постановка!» — поделилась Лантратова.

По её словам, формат лишь с двумя артистами на сцене позволил глубже передать эмоции. Особое впечатление произвела кульминация, которая «не оставила равнодушным никого».

Премьера вызвала ажиотаж: билеты на показы 25 и 26 марта раскупили всего за четыре часа, а цены у перекупщиков достигали 50 тысяч рублей. Для Михаила Ефремова это первое появление на сцене после ДТП 2020 года и освобождения по УДО в 2025-м. Спектакль «Без свидетелей» — психологическая драма о встрече бывших супругов, где главные роли исполняют Ефремов и Анна Михалкова.

Ранее режиссёр Никита Высоцкий заявил, что после долгого перерыва Михаил Ефремов блестяще исполнил роль в премьерном спектакле «Без свидетелей», подтвердив свой высокий профессиональный уровень. По словам Высоцкого, он рад за друга и считает, что спустя годы артист не потерял форму и играет не хуже прежнего.