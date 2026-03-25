25 марта, 18:46

«Гениальная игра»: Депутат Лантратова осталась в восторге от спектакля с Ефремовым

Депутат Лантратова назвала спектакль с Ефремовым уникальным и гениальным

Возвращение Михаила Ефремова на сцену в рамках премьеры спектакля «Без свидетелей» вызвало сильную реакцию зрителей и экспертов. Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с корреспондентом Life.ru назвала постановку уникальной, отметив игру актёров.

Яна Лантратова поделилась эмоциями после спектакля с Ефремовым. Видео © Life.ru

«Конечно, людям было очень интересно увидеть Михаила Ефремова, который, конечно же, гениально сыграл. Могу лишь сказать, что это гениальный спектакль двух гениальных актёров. Абсолютно гениальная постановка!» — поделилась Лантратова.

По её словам, формат лишь с двумя артистами на сцене позволил глубже передать эмоции. Особое впечатление произвела кульминация, которая «не оставила равнодушным никого».

Премьера вызвала ажиотаж: билеты на показы 25 и 26 марта раскупили всего за четыре часа, а цены у перекупщиков достигали 50 тысяч рублей. Для Михаила Ефремова это первое появление на сцене после ДТП 2020 года и освобождения по УДО в 2025-м. Спектакль «Без свидетелей» — психологическая драма о встрече бывших супругов, где главные роли исполняют Ефремов и Анна Михалкова.

Ранее режиссёр Никита Высоцкий заявил, что после долгого перерыва Михаил Ефремов блестяще исполнил роль в премьерном спектакле «Без свидетелей», подтвердив свой высокий профессиональный уровень. По словам Высоцкого, он рад за друга и считает, что спустя годы артист не потерял форму и играет не хуже прежнего.

Полина Никифорова
