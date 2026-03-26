Прощание с Петром Складчиковым пройдёт 31 марта в Малом театре

Пётр Складчиков ушел из жизни в возрасте 75 лет. Заслуженный артист России пришел в труппу Малого театра в 1975 году сразу после окончания Щепкинского училища и служил там десятилетия, воплотив на сцене более 90 образов. Его творческий диапазон был огромен: от классических постановок по пьесам Алексея Толстого до произведений Булгакова и Горького.