Путин: Культурная жизнь должна кипеть по всей России, а не только в столицах

В России культурная жизнь не должна кипеть только в мегаполисах и важно, чтобы по всей стране граждане имели возможность наслаждаться лучшими спектаклями, киноработами прославленных режиссёров и концертами профессиональных артистов. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр в Дербенте.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов — была доступна для всех наших граждан», — отметил российский лидер.

Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновлённого Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. По словам президента, отношения двух стран опираются на прочный фундамент общего исторического прошлого и наследия. Путин добавил, что в Баку уже более ста лет успешно работает Русский драматический театр.