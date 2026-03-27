Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 11:50

Путин: Культурная жизнь должна кипеть по всей России, а не только в столицах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России культурная жизнь не должна кипеть только в мегаполисах и важно, чтобы по всей стране граждане имели возможность наслаждаться лучшими спектаклями, киноработами прославленных режиссёров и концертами профессиональных артистов. Об этом заявил президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр в Дербенте.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов — была доступна для всех наших граждан», — отметил российский лидер.

Путин пошутил о работоспособности главы Большого и Мариинского театров Гергиева
Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновлённого Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте. По словам президента, отношения двух стран опираются на прочный фундамент общего исторического прошлого и наследия. Путин добавил, что в Баку уже более ста лет успешно работает Русский драматический театр.

Больше материалов о наследии и современной культуре — в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar