Путин пошутил о работоспособности главы Большого и Мариинского театров Гергиева

Российский лидер Владимир Путин в День работника культуры вручил в Кремле президентские премии молодым деятелям культуры и премии в области культуры за 2025 год. После церемонии глава государства в неформальной обстановке пообщался с лауреатами.

В беседе участвовал и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Оценивая его работоспособность, президент РФ с улыбкой заметил: «Сам не ест, не спит — и вам не даст».

Среди лауреатов премий были артистки-вокалистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Ранее Путин поддержал идею присвоить Большому детскому хору имени Виктора Попова федеральный статус. С просьбой к нему обратился художественный руководитель коллектива Анатолий Кисляков после церемонии вручения премий. Разговор прошёл в неформальной обстановке. Услышав просьбу, Путин удивился и пригласил министра культуры Ольгу Любимову, чтобы обсудить вопрос на месте. Когда министр подошла, дирижёр начал благодарить ведомство, однако президент попросил его чётко сформулировать просьбу.