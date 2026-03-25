Путин раскритиковал затягивание с решением по квотам на иностранное кино

Президент России Владимир Путин раскритиковал затянувшееся решение вопроса о квотировании иностранного кино. Обсуждение прошло в Москве на заседании Совета по культуре. Тема была поднята режиссёром Никитой Михалковым.

«Что так долго-то? Что там такого сложного-то?» — спросил глава государства.

Российский лидер напомнил, что ранее уже давал поручения по этому вопросу. Он уточнил у помощника президента Владимира Мединского, в чём заключалась причина задержки и носила ли она технический или принципиальный характер.

Мединский доложил, что в январе прошло совещание с участием представителей администрации, правительства и отрасли. По его словам, стороны подготовили компромиссный проект протокола, который уже утвердили. Документ предусматривает передачу всех предложений в Министерство культуры и подготовку законопроектов по квотированию.

Путин выслушал доклад министра культуры Ольги Любимовой о юридических аспектах механизма. После этого он вновь подчеркнул, что сроки рассмотрения оказались чрезмерными. Вопрос квотирования иностранного кино обсуждается как часть государственной политики поддержки отечественного кинопроизводства и регулирования рынка.

Ранее Владимир Путин обращал внимание на содержание иностранной кинопродукции, поступающей в российский прокат. Он отмечал, что на экраны попадают, по его оценке, «совершенно тупые и ненужные вещи». Президент указывал, что при этом отечественные производители не получают достаточной поддержки. Он подчёркивал, что речь не идёт о прямых запретах, но необходимо выстроить систему регулирования. По его словам, государство фактически субсидирует иностранное кино, что требует пересмотра подходов.