Путин пожаловался на «тупые и ненужные вещи» в сфере российского кино

В Россию иногда пропускают «совершенно тупые и ненужные вещи» в кинопрокате, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре. Так он высказался в контексте обсуждения квотирования иностранного кино.

По словам главы государства, в некоторых странах этот вопрос регулируется жёстко. Он отметил, что Россия не должна «разевать рот» и пропускать идеологически чуждый контент, особенно если при этом не поддерживается собственный производитель.

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить. У нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются, на самом-то деле, — ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию», — заметил Путин.

