Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 16:37

Путин заявил, что деятели культуры вдохновляют всю Россию

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что работа деятелей культуры вдохновляет всю страну. Об этом он сказал на церемонии вручения премий в День работника культуры. Он также отреагировал на слова одного из участников церемонии, который назвал свою профессию источником вдохновения.

«Один из участников церемонии сказал, что сама работа является источником вдохновения. Хотел бы послать вам «ответную шайбу»: ваша работа и результаты вашей работы, безусловно, являются источником вдохновения для всей страны», — заявил глава государства.

Путин вручил премии молодым деятелям культуры и искусства

Кроме того, президент России заявил, что высоко ценит вклад молодых лауреатов премий в искусство, особенно в проекты для детей и молодёжи. Он подчеркнул, что эти достижения – результат таланта, трудолюбия и гражданской ответственности.

Полина Никифорова
