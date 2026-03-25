Путин: Успех и труд молодых деятелей культуры работает на будущее России

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле высоко оценил вклад молодых лауреатов премий в искусство, особенно в проекты для детей и молодёжи. Он отметил, что их творчество отражает лучшие качества российской культуры: неравнодушие, справедливость и любовь к Родине, а также стремление воспитать лучшее поколение. Путин подчеркнул, что эти достижения – результат таланта, трудолюбия и гражданской ответственности.

«Ваш успех, дорогие друзья, это, безусловно, вклад в будущее России. Поздравляю вас и желаю новых свершений и всего самого-самого доброго», — добавил Путин.

Напомним, Путин проводит в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.