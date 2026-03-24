Названы лауреаты президентских премий для молодых деятелей культуры за 2025 год

Объявлены имена лауреатов президентской премии в области литературы и искусства за проекты для детей и юношества. Награды удостоились худрук Большого детского хора имени В. С. Попова, «Детское радио» и Музей истории военной формы. Имена лауреатов на пресс-конференции озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Представитель совета при президенте по культуре подчеркнул, что итоги определялись путем тайного голосования. По его словам, такой формат гарантирует объективность, а результаты порой оказываются неожиданными даже для членов жюри.

Одним из лауреатов стал Анатолий Кисляков, возглавляющий Большой детский хор. Коллектив, основанный еще в 1970 году, продолжает оставаться флагманом отечественного хорового искусства: только за прошедший год музыканты дали более 120 концертов, значительно расширив маршруты гастролей. Награда присуждена мэтру за развитие национальных певческих традиций.

Вторую премию вручили каналу «Детское радио», который вещает уже 18 лет. За это время проект перерос формат простого вещания, превратившись в крупную просветительскую платформу для подрастающего поколения. В активе медиа — свыше 200 культурных инициатив.

Третьим победителем стал Музей истории военной формы. В комплекс входят площадки на Большой Никитской и в Лаврушинском переулке Москвы, а также выставочные пространства в регионах. Экспозиции отмечены наградой за вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

Премии для деятелей культуры и авторов произведений для детей были учреждены в начале 2010-х годов. Церемония награждения традиционно приурочена к профессиональному празднику — Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе у президента России Владимир Путин запланирован ряд мероприятий, связанных с культурной и экономической повесткой. Отмечается, что глава государства вручит премии молодым деятелям культуры и проведёт заседание Совета по культуре.