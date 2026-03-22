Путин на неделе встретится с бизнесом и вручит премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт ряд встреч и заседаний, посвящённых вопросам культуры и экономики. Об этом сообщает телеграм-канал ИС «Вести» со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

Глава государства вручит премии молодым деятелям культуры и проведёт заседание Совета по культуре. В экономическом блоке запланированы два мероприятия: встреча с промышленниками и предпринимателями, а также совещание по экономическим вопросам.

Кроме того, в графике президента значатся международные контакты и работа с регионами России. Детали предстоящих мероприятий не раскрываются.

Ранее президент России Владимир Путин провёл в Кремле оперативное совещание с членами Совета безопасности, посвящённое развитию системы Министерства внутренних дел. На заседание были приглашены несколько докладчиков, включая главу Минфина Антона Силуанова. Открывая встречу, глава государства объявил повестку.