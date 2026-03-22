22 марта, 09:39

Швыдкой передал соболезнования Путина народу Грузии на похоронах Илии II

Церемония прощания с Илией II. Обложка © ТАСС / Егиков Михаил

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой присутствовал на похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Михаил Швыдкой <...> передал глубокие соболезнования главы российского государства духовенству и народу Грузии», — говорится в сообщении.

СК Армении не пустил католикоса Гарегина II в Грузию для прощания с Илией II
Напомним, 17 марта стало известно об экстренной госпитализации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II — у него диагностировали внутреннее кровотечение. Предстоятель Грузинской православной церкви ушёл из жизни вечером того же дня. Его похоронят 22 марта в столице Грузии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
