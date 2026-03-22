Швыдкой передал соболезнования Путина народу Грузии на похоронах Илии II
Церемония прощания с Илией II.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой присутствовал на похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Михаил Швыдкой <...> передал глубокие соболезнования главы российского государства духовенству и народу Грузии», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта стало известно об экстренной госпитализации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II — у него диагностировали внутреннее кровотечение. Предстоятель Грузинской православной церкви ушёл из жизни вечером того же дня. Его похоронят 22 марта в столице Грузии.
