Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 12:33

Названы дата и место похорон патриарха всея Грузии Илии II

Обложка © ТАСС / AP / Ivan Sekretarev

Обложка © ТАСС / AP / Ivan Sekretarev

Стала известна дата похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Как сообщил журналистам митрополит Урбниси и Руиси владыка Иов, церемония состоится в воскресенье, 22 марта, в Сионском кафедральном соборе Тбилиси.

«Да, да, его похоронят в воскресенье в Сионском соборе», — сказал владыка Иов после завершения заседания Священного Синода.

Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии
Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии

Напомним, 17 марта стало известно о срочной госпитализации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с внутренним кровотечением. Вечером того же дня патриарх умер. Сегодня, 18 марта, его тело будет перенесено в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба) в Тбилиси.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Грузия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar