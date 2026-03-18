Названы дата и место похорон патриарха всея Грузии Илии II
© ТАСС / AP / Ivan Sekretarev
Стала известна дата похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Как сообщил журналистам митрополит Урбниси и Руиси владыка Иов, церемония состоится в воскресенье, 22 марта, в Сионском кафедральном соборе Тбилиси.
«Да, да, его похоронят в воскресенье в Сионском соборе», — сказал владыка Иов после завершения заседания Священного Синода.
Напомним, 17 марта стало известно о срочной госпитализации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с внутренним кровотечением. Вечером того же дня патриарх умер. Сегодня, 18 марта, его тело будет перенесено в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба) в Тбилиси.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.