21 марта, 10:14

СК Армении не пустил католикоса Гарегина II в Грузию для прощания с Илией II

Католикос всех армян Гарегин II. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Католикос всех армян Гарегин II. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Следственный комитет Армении отклонил ходатайство защиты Католикоса всех армян Гарегина II о временном выезде в Грузию. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Ара Зограбян на своей странице в соцсети.

Защита просила разрешить Гарегину II на несколько дней покинуть республику, чтобы принять участие в церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Приглашение поступило от Грузинской православной церкви — божественная литургия запланирована на 22 марта.

Зограбян уточнил, что получил решение следователя об отклонении ходатайства. В феврале прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном. В рамках этого дела с католикоса взята подписка о невыезде.

Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии
Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии

17 марта стало известно об экстренной госпитализации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II — у него диагностировали внутреннее кровотечение. Вечером того же дня предстоятель Грузинской православной церкви скончался. Похороны состоятся 22 марта в Тбилиси.

BannerImage
Юрий Лысенко
