СК Армении не пустил католикоса Гарегина II в Грузию для прощания с Илией II

Следственный комитет Армении отклонил ходатайство защиты Католикоса всех армян Гарегина II о временном выезде в Грузию. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Ара Зограбян на своей странице в соцсети.

Защита просила разрешить Гарегину II на несколько дней покинуть республику, чтобы принять участие в церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Приглашение поступило от Грузинской православной церкви — божественная литургия запланирована на 22 марта.

Зограбян уточнил, что получил решение следователя об отклонении ходатайства. В феврале прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном. В рамках этого дела с католикоса взята подписка о невыезде.