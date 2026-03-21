СК Армении не пустил католикоса Гарегина II в Грузию для прощания с Илией II
Католикос всех армян Гарегин II.
Следственный комитет Армении отклонил ходатайство защиты Католикоса всех армян Гарегина II о временном выезде в Грузию. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Ара Зограбян на своей странице в соцсети.
Защита просила разрешить Гарегину II на несколько дней покинуть республику, чтобы принять участие в церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Приглашение поступило от Грузинской православной церкви — божественная литургия запланирована на 22 марта.
Зограбян уточнил, что получил решение следователя об отклонении ходатайства. В феврале прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном. В рамках этого дела с католикоса взята подписка о невыезде.
17 марта стало известно об экстренной госпитализации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II — у него диагностировали внутреннее кровотечение. Вечером того же дня предстоятель Грузинской православной церкви скончался. Похороны состоятся 22 марта в Тбилиси.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.