Путин обсудил с Совбезом развитие системы МВД России

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, посвящённое развитию системы Министерства внутренних дел. Встреча прошла в Кремле.

Глава государства отметил, что в повестке заседания стоит вопрос о совершенствовании работы ведомства. Для обсуждения были приглашены несколько докладчиков, включая главу Минфина Антона Силуанова.

«У нас сегодня вопрос, посвящённый развитию системы министерства внутренних дел», — сказал Путин, открывая заседание.

Он также поручил секретарю Совбеза Сергею Шойгу обобщить предложения, поступившие из разных ведомств, и представить их коллегам. По итогам совещания будут выработаны решения, направленные на повышение эффективности работы органов внутренних дел.

Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, главной темой которого стало усиление защиты критически важной инфраструктуры на фоне участившихся попыток атак с использованием беспилотников.