Путин на совещании с Совбезом поручил проработать меры защиты критической инфраструктуры

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой встречи стало усиление защиты стратегически важных объектов.

«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», — заявил глава государства, открывая совещание.

Подробности обсуждаемых мер не раскрываются. Вопросы безопасности инфраструктуры рассматриваются на фоне участившихся попыток атак на российские объекты энергетики и транспорта с использованием беспилотников и других средств.