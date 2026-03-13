Путин на совещании с Совбезом поручил проработать меры защиты критической инфраструктуры
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой встречи стало усиление защиты стратегически важных объектов.
«У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», — заявил глава государства, открывая совещание.
Подробности обсуждаемых мер не раскрываются. Вопросы безопасности инфраструктуры рассматриваются на фоне участившихся попыток атак на российские объекты энергетики и транспорта с использованием беспилотников и других средств.
Ранее сообщалось, что из-за топливного кризиса, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов — но только тех, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле уже заявили, что видят попытки США стабилизировать энергетические рынки, и в этом интересы Москвы и Вашингтона совпадают.
