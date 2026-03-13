Путину доверяют 77% россиян

Сразу два опроса, ФОМ и ВЦИОМ, показывают высокий уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину — около 77%. При этом половина граждан положительно оценивает работу правительства, а рейтинг поддержки «Единой России» составляет около 38%.

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», 77% граждан РФ скорее доверяют Путину, аналогичное количество респондентов оценивают работу президента как скорее хорошую. Половина опрошенных (50%) положительно оценивают работу правительства РФ, 29% — скорее недовольны. Премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 55% граждан, 14% не одобряют его деятельность.

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 38% россиян проголосовали бы за «Единую Россию», 9% — за ЛДПР, 7% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и 3% — за «Справедливую Россию».

По данным ВЦИОМ за период 2–8 марта, показатель одобрения деятельности Путина составил 72,9%, премьер-министра — 48,9%, правительства — 47,1%. Доверие Путину по данным ВЦИОМ — 77,3%, Мишустину — 58,5%.

Рейтинги партий за последнюю неделю: «Единая Россия» — 32,1%, ЛДПР — 10,1%, КПРФ — 9,3%, «Новые люди» — 9,5%, «Справедливая Россия» — 5,4%. Опросы проводились среди жителей 97 населённых пунктов в 51 регионе РФ, погрешность не превышает 3,6%.

