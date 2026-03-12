Путин предложил популяризировать многодетность как бренд

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу продвигать многодетные семьи как общественный и культурный бренд страны. Об этом он заявил во время встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым.

Во время доклада губернатор сообщил президенту, что в Оренбургской области растёт число семей с тремя и более детьми. По его мнению, важно формировать в обществе позитивное отношение к большим семьям и делать такую модель более привлекательной. Путин согласился с предложением главы региона и поддержал идею продвижения многодетности как положительного социального образа.

«Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть», — сказал Солнцев.

Ранее стало известно, что в Кремле прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Оренбургской области Евгением Солнцевым. Во время переговоров обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в регионе и основные задачи, стоящие перед областными властями.