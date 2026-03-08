Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 19:49

Многодетная мать из Подмосковья раскрыла секрет идеальной семьи

Обложка © freepik/freepic.diller

Обложка © freepik/freepic.diller

Многодетная мама и основатель организации «Многодетные семьи Можайска» Евгения Александрова уже более десяти лет помогает семьям в трудной ситуации. В интервью интернет-изданию Regions.ru она рассказала, как совмещает роль руководителя и матери — быть сильной, но в то же время нежной и любящей.

Евгения воспитывает четырёх родных и трёх приёмных детей, а также заботится о двухлетней внучке, пока её сын защищает Родину в зоне СВО. В 17 лет она уже знала, что у неё будет большая семья, и мечтала забрать детей из детдома. Сегодня она старается уделять время каждому ребёнку отдельно, понимая, как важно личное общение.

Многодетных матерей предложили приравнять по льготам к ветеранам труда
Многодетных матерей предложили приравнять по льготам к ветеранам труда

В семье Александровых всегда шумно и уютно — дети не бегут из дома, а радостно возвращаются. Их учат быть честными и помогать другим. Евгения признаётся, что устаёт и мечтает иногда побыть в тишине, но главный совет — быть честными с детьми и не бояться просить помощи.

В 2012 году семья получила статус многодетной, и Евгения создала организацию, чтобы поддерживать другие семьи. Сегодня в Можайске работают пункты вещевой и продуктовой помощи, проходят консультации и круглые столы с властями. На 8 Марта в семье традиция: мужчины дарят цветы своим красавицам, а потом выходят на улицу поздравлять всех женщин.

«Будьте сильными, красивыми, уверенными в себе, чтобы мужья обязательно поддерживали, и дети были опорой. Цветите ярко, как цветочки», — подчеркнула собеседница издания.

Страховой стаж за детей с 2026 года: сколько лет дают за 5 детей, близнецов и как это повлияет на пенсию
Страховой стаж за детей с 2026 года: сколько лет дают за 5 детей, близнецов и как это повлияет на пенсию

Ранее зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что меры поддержки женщин с детьми в России требуют доработки в жилищном вопросе, помощи студенткам с детьми и поощрения работодателей. Как отметил парламентарий, глава государства Владимир Путин уже поручил кабмину детально проработать механизмы поддержки семей, где рождается четвёртый ребёнок или последующие дети.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar