Многодетная мать из Подмосковья раскрыла секрет идеальной семьи

Многодетная мама и основатель организации «Многодетные семьи Можайска» Евгения Александрова уже более десяти лет помогает семьям в трудной ситуации. В интервью интернет-изданию Regions.ru она рассказала, как совмещает роль руководителя и матери — быть сильной, но в то же время нежной и любящей.

Евгения воспитывает четырёх родных и трёх приёмных детей, а также заботится о двухлетней внучке, пока её сын защищает Родину в зоне СВО. В 17 лет она уже знала, что у неё будет большая семья, и мечтала забрать детей из детдома. Сегодня она старается уделять время каждому ребёнку отдельно, понимая, как важно личное общение.

В семье Александровых всегда шумно и уютно — дети не бегут из дома, а радостно возвращаются. Их учат быть честными и помогать другим. Евгения признаётся, что устаёт и мечтает иногда побыть в тишине, но главный совет — быть честными с детьми и не бояться просить помощи.

В 2012 году семья получила статус многодетной, и Евгения создала организацию, чтобы поддерживать другие семьи. Сегодня в Можайске работают пункты вещевой и продуктовой помощи, проходят консультации и круглые столы с властями. На 8 Марта в семье традиция: мужчины дарят цветы своим красавицам, а потом выходят на улицу поздравлять всех женщин.

«Будьте сильными, красивыми, уверенными в себе, чтобы мужья обязательно поддерживали, и дети были опорой. Цветите ярко, как цветочки», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что меры поддержки женщин с детьми в России требуют доработки в жилищном вопросе, помощи студенткам с детьми и поощрения работодателей. Как отметил парламентарий, глава государства Владимир Путин уже поручил кабмину детально проработать механизмы поддержки семей, где рождается четвёртый ребёнок или последующие дети.