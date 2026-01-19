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Опубликовано 19 января, 13:27

Многодетных матерей предложили приравнять по льготам к ветеранам труда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многодетные матери, воспитавшие троих и более детей, должны получить статус ветеранов труда, считают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Как следует из законопроекта, с которым ознакомился 360.ru, такое звание предлагается присваивать женщинам, имеющим не менее пятнадцати лет официального трудового стажа, после достижения младшим ребёнком совершеннолетия.

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что нынешних мер поддержки многодетных семей недостаточно. Он подчеркнул, что воспитание нескольких детей — это тяжёлый, круглосуточный труд без выходных и отпусков, который должен быть отмечен государством на достойном уровне.

Принятие данного законопроекта не только повысит значимость материнского труда в обществе, но и улучшит материальное положение многодетных родителей, уверен Слуцкий. По его словам, это также даст дополнительные социальные гарантии и уверенность молодым семьям, которые только задумываются о рождении детей.

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Напомним, ранее депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект, который может кардинально изменить статус многодетных матерей. Партия предлагает присваивать звание «Ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трёх и более детей.

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Борис Эльфанд
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