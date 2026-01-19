Многодетных матерей предложили приравнять по льготам к ветеранам труда

Многодетные матери, воспитавшие троих и более детей, должны получить статус ветеранов труда, считают депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Как следует из законопроекта, с которым ознакомился 360.ru, такое звание предлагается присваивать женщинам, имеющим не менее пятнадцати лет официального трудового стажа, после достижения младшим ребёнком совершеннолетия.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что нынешних мер поддержки многодетных семей недостаточно. Он подчеркнул, что воспитание нескольких детей — это тяжёлый, круглосуточный труд без выходных и отпусков, который должен быть отмечен государством на достойном уровне.

Принятие данного законопроекта не только повысит значимость материнского труда в обществе, но и улучшит материальное положение многодетных родителей, уверен Слуцкий. По его словам, это также даст дополнительные социальные гарантии и уверенность молодым семьям, которые только задумываются о рождении детей.

Напомним, ранее депутаты от ЛДПР внесли в правительство законопроект, который может кардинально изменить статус многодетных матерей. Партия предлагает присваивать звание «Ветеран труда» женщинам, родившим и воспитавшим трёх и более детей.