В Госдуме объявили новые размеры маткапитала после индексации на 5,6%

С 1 февраля 2026 года произойдёт плановая индексация социальных выплат, включая материнский капитал. Как разъяснил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, коэффициент индексации на 2026 год утверждён на уровне 1,056, что означает повышение на 5,6%. В результате перерасчёта установлены следующие новые суммы материнского капитала:

На первого ребёнка: 728 921,9 рубля.

728 921,9 рубля. На второго ребёнка (если семья ранее не получала капитал): 963 243,2 рубля.

(если семья ранее не получала капитал): 963 243,2 рубля. Доплата при рождении второго ребёнка для семьи, уже получившей капитал на первенца: 234 321,23 рубля.

Индексации подлежит и остаток средств на ранее выданных сертификатах. Направления использования средств не изменились: улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячная выплата для семей с детьми до трёх лет, приобретение товаров для детей-инвалидов и формирование накопительной пенсии.

Отдельно депутат разъяснил принцип расчётов при выборе пенсионного направления. Поскольку средства капитала переводятся в рубли, а не в пенсионные баллы, их размер в составе будущей накопительной пенсии зависит от периода накопления и инвестиционного дохода. В упрощённом варианте, без учёта доходности, ежемесячная прибавка может составить:

от капитала на первого ребёнка — около 2700 рублей;

от капитала на второго — около 3568 рублей;

от доплаты — около 868 рублей.

При этом решение о пенсионном направлении можно изменить в любой момент до назначения выплаты, подав заявление об отказе в Социальный фонд.

Параллельно с маткапиталом проиндексированы и другие выплаты:

Единовременное пособие при рождении ребёнка выросло до 28 773 рублей .

. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составляет 955 836 рублей .

. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих граждан теперь достигает 83 021,18 рубля.

Ранее в Госдуму также внесли инициативу, направленную на изменение пенсионных правил для женщин, работающих в тяжёлых условиях Крайнего Севера. Законопроект предлагает предоставить право досрочного выхода на пенсию в 50 лет матерям, имеющим одного ребёнка. Для этого необходимо соответствовать двум ключевым требованиям: иметь общий страховой стаж не менее 20 лет и отработать непосредственно в районах Крайнего Севера 12 лет либо 17 лет на территориях, приравненных к ним.