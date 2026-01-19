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Регион
Опубликовано 19 января, 11:13

В Госдуме предложили отпускать на пенсию в 50 лет матерей-северянок с одним ребёнком

В ГД внесут проект о пенсии в 50 лет для женщин с одним ребёнком на Крайнем Севере

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

В Госдуме хотят изменить пенсионные правила для женщин, которые трудятся на суровом Севере. Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект, который позволит уйти на пенсию в 50 лет матерям, даже если у них всего один ребенок.

Для этого нужно иметь 20 лет страхового стажа и проработать не менее 12 лет непосредственно в районах Крайнего Севера или 17 лет – на приравненных территориях.

Лидер партии Сергей Миронов объяснил РИА «Новости» что сегодня досрочная пенсия положена только женщинам с двумя и более детьми. Это, по его мнению, несправедливо для северянок. «Труд в условиях Крайнего Севера сопряжён с воздействием экстремальных климатических условий, дефицитом медпомощи и ранним ухудшением здоровья», – подчеркнул политик. Он добавил, что женщины там совмещают тяжёлую работу с воспитанием ребенка, и льгота должна исходить из факта материнства и трудового вклада, а не количества детей.

Сейчас право на досрочную страховую пенсию по старости (в 50 лет) имеют женщины, родившие двух и более детей, при условии наличия необходимого страхового стажа и работы на Крайнем Севере. Новый законопроект предлагает распространить это право и на матерей одного ребенка, работающих в тех же сложных климатических условиях.

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Никита Никонов
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