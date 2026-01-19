Депутат Госдумы Панеш: Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии в 2026 году

В 2026 году будет проведена индексация страховых пенсий для граждан, которые продолжают трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он уточнил, что сам факт работы пенсионера не лишает его права на ежегодное увеличение выплат. Парламентарий также напомнил о действующем порядке пересчёта пенсий в случае прекращения трудовой деятельности.

Если пенсионер решит уволиться, Социальный фонд России произведёт полный перерасчёт его выплаты, учтя все пропущенные индексации за предыдущие периоды. Повышенная сумма будет назначена со следующего месяца после месяца увольнения.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля 2026 года пройдёт ежегодная индексация ключевых социальных выплат, которая будет рассчитана с учётом фактической инфляции за прошедший год. Плановая индексация будет проведена с основным коэффициентом 6,8%, и повышение произойдёт автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений от получателей.