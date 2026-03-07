В Госдуме предложили усилить поддержку женщин с детьми: что войдёт в новый список

Меры поддержки женщин с детьми в России требуют доработки в жилищном вопросе, помощи студенткам с детьми и поощрения работодателей. Об этом ТАСС рассказал зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«Несмотря на широкий перечень существующих мер, есть направления, которые требуют дальнейшего развития», — заявил он.

Как отметил парламентарий, глава государства Владимир Путин уже поручил кабмину детально проработать механизмы поддержки семей, где рождается четвёртый ребёнок или последующие дети. Одно из предложений — списание до 450 тысяч рублей ипотечного долга. Помимо этого, обсуждается возможность сделать ставку по льготной ипотеке более гибкой: чем больше детей, тем она ниже. Также в повестке — расширение практики льготного найма жилья.

Не остались без внимания и молодые матери, которые решили родить ребёнка, ещё обучаясь в вузе. По мнению Панеша, здесь необходим особый подход. В качестве вариантов поддержки рассматриваются академотпуска с закреплением места в общежитии, индивидуальные учебные графики и дополнительные выплаты.

Что касается работающих матерей, то здесь упор предлагается сделать на работодателей. Депутат убеждён, что стоит активнее внедрять в коллективные договоры такие опции, как дистанционная занятость, гибкое начало дня, корпоративные детсады и прибавки к декретным выплатам.

С этого года детский вычет стал ежемесячным до превышения годового дохода в 450 тысяч рублей. Его размер: 1400 рублей на первого ребёнка, 2800 на второго, по 6 тысяч на следующих. Для детей с инвалидностью добавят 12 тысяч, одиноким родителям всё удвоят. Панеш подсчитал, что мать-одиночка с тремя детьми экономит на налогах свыше 2,5 тысячи рублей ежемесячно.

Ещё одно новшество текущего года — введение семейного кешбэка. Претендовать на него могут семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 при очном обучении), чей среднедушевой доход не достигает полутора прожиточных минимумов. Им возвращают 7% от НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Кроме того, с этого года женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», ежемесячно получают свыше 72 тысяч рублей, а их социальные гарантии полностью приравнены к льготам Героев России и Труда, резюмировал парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многодетные семьи не должны лишаться льгот и пособий, если их доходы вдруг вырастут. В связи с этим он поручил правительству придумать более гибкий механизм поддержки.