Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:33

Путин встретился с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

В Кремле прошли переговоры президента России с руководителем Оренбургской области Евгением Солнцевым. Глава государства обсудил с собеседником текущую ситуацию в регионе и приоритетные задачи для региональной власти.

Евгений Солнцев возглавил субъект РФ относительно недавно: в марте 2024 года российский лидер подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора. Ранее политик занимал пост председателя правительства ДНР.

Спустя полгода, в ходе сентябрьского голосования, кандидат заручился поддержкой большинства местных жителей. Избиратели отдали за него 83,85% голосов, что обеспечило уверенную победу.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также ход реализации ключевых федеральных проектов. Президент традиционно уделил внимание проблемным точкам, требующим контроля со стороны федерального центра.

Путин встретился с Бастрыкиным в Кремле
Путин встретился с Бастрыкиным в Кремле

А в начале марта Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Чиновник прибыл в Москву с официальным визитом. Стороны пообщались в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar