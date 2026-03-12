Путин встретился с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым

В Кремле прошли переговоры президента России с руководителем Оренбургской области Евгением Солнцевым. Глава государства обсудил с собеседником текущую ситуацию в регионе и приоритетные задачи для региональной власти.

Евгений Солнцев возглавил субъект РФ относительно недавно: в марте 2024 года российский лидер подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора. Ранее политик занимал пост председателя правительства ДНР.

Спустя полгода, в ходе сентябрьского голосования, кандидат заручился поддержкой большинства местных жителей. Избиратели отдали за него 83,85% голосов, что обеспечило уверенную победу.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития области, а также ход реализации ключевых федеральных проектов. Президент традиционно уделил внимание проблемным точкам, требующим контроля со стороны федерального центра.

А в начале марта Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Чиновник прибыл в Москву с официальным визитом. Стороны пообщались в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, сообщили в пресс-службе администрации президента.