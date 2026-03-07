Владимир Путин
7 марта, 16:09

Путин встретился с Бастрыкиным в Кремле

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 7 марта встретился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Беседа прошла в Кремле. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Встреча Путина и Бастрыкина в Кремле. Видео © MAX / «Кремль. Новости»

«На днях у вас коллегия прошла. Как она прошла и каковы результаты?» — поинтересовался Путин в начале встрече, говоря о расширенной коллегии ведомства, заседание которой состоялось 3 марта.

Бастрыкин предложил конфисковывать всё имущество коррупционеров

Напомним, ранее Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ за тяжкие преступления. Сейчас это возможно только за отдельные статьи. Если инициатива найдёт поддержку, остаться без российского паспорта можно будет не только за терроризм или экстремизм, но и за другие преступления.

Никита Никонов
    Комментарий
