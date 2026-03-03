Бастрыкин предложил конфисковывать всё имущество коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой ужесточить наказание для коррупционеров. На расширенном заседании итоговой коллегии ведомства он предложил ввести полную конфискацию всего нажитого имущества в качестве уголовной меры.

По словам Бастрыкина, следственная практика показывает, что алчность взяточников трудно остановить без решительных шагов. Он убеждён, что такая мера давно ожидается обществом и, помимо воспитательного эффекта, обеспечит значительные поступления в бюджет.

«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества», — призвал глава СК.

Недавно руководителя инспекции ФНС №3 по Краснодару заподозрили в причастности к махинациям с землёй. По данным правоохранительных органов, чиновник мог выступать посредником между экс-главой Крымского района Сергеем Лесем и другими фигурантами дела о незаконном выбытии участка сельхозназначения. Рыночная стоимость земли, предназначенной под застройку, превышает 120 миллионов рублей.