Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 20:04

СК возбудил дело по факту хищения 500 млн рублей при обеспечении Донбасса водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн рублей, выделенных Минобороны России на реализацию госконтракта по строительству водоводной системы Дон—Донбасс. Об этом пишет «Коммерсант».

Следствие считает, что при исполнении договора была завышена стоимость выполненных работ и поставленных материалов, а сам трубопровод в итоге оказался дефектным, ущерб составил 533 млн рублей.

В числе обвиняемых — бывший главный инженер «Строительного управления по Южному военному округу», входящего в структуру Военно-строительной компании, Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО НЭСТ. К делу также причастны представители филиала Военно-строительной компании по Южному военному округу и подрядных организаций. Все они вину не признают.

В Белгородской области введены веерные отключения электричества
В Белгородской области введены веерные отключения электричества

Ранее в Краснодаре Ленинский районный суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и его соучастников по делу о коррупции. В 2007–2018 годах Николайчук, совмещая должности судьи и заместителя председателя суда, получил две квартиры в элитном жилом комплексе Сочи от бывшего председателя краевого суда Чернова.

Важнейшие новости о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • СК РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar