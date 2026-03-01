СК возбудил дело по факту хищения 500 млн рублей при обеспечении Донбасса водой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн рублей, выделенных Минобороны России на реализацию госконтракта по строительству водоводной системы Дон—Донбасс. Об этом пишет «Коммерсант».

Следствие считает, что при исполнении договора была завышена стоимость выполненных работ и поставленных материалов, а сам трубопровод в итоге оказался дефектным, ущерб составил 533 млн рублей.

В числе обвиняемых — бывший главный инженер «Строительного управления по Южному военному округу», входящего в структуру Военно-строительной компании, Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО НЭСТ. К делу также причастны представители филиала Военно-строительной компании по Южному военному округу и подрядных организаций. Все они вину не признают.

