Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ за тяжкие преступления

В Следственном комитете выступили с инициативой ужесточить миграционную политику в части уголовной ответственности. Предложение касается тех, кто получил паспорт РФ, но нарушил закон. На расширенном заседании коллегии ведомства Александр Бастрыкин заявил о необходимости пересмотреть перечень преступлений, за которые можно лишать приобретенного гражданства.

Сейчас это возможно только за отдельные статьи. Если инициатива найдёт поддержку, лишиться паспорта можно будет не только за терроризм или экстремизм, но и за другие тяжкие деяния.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал глава СК.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в последние годы перечень оснований для лишения приобретённого гражданства значительно расширился: теперь это касается не только совершения тяжких преступлений, но и экстремизма, терроризма, а также неготовности служить России и разделять её ценности.