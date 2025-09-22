Гражданство — хрупкая вещь: В Госдуме ответили, кто может лишиться российского паспорта

В последние годы перечень оснований для лишения приобретённого гражданства заметно расширился. Теперь это касается не только тяжких преступлений, но и экстремизма и терроризма. Кроме того, лишение гражданства может коснуться тех, кто не готов служить России и разделять её ценности. Об этом Life.ru рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

За последнее время достаточно многое произошло изменений в этой сфере. И перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение приобретённого гражданства, он значительно расширился. Это теперь и преступления против половой неприкосновенности, против жизни, против здоровья, против безопасности государства, то есть экстремизм, терроризм, всё это подпадает под эту категорию. Светлана Бессараб Депутат Госдумы

Бессараб подчеркнула, что, если человек изначально не готов дать присягу России при вступлении в гражданство, ему могут отказать. По её мнению, логично лишать паспорта и тех, кто, получив его, отказывается служить в армии или защищать Отечество. По словам депутата, получение гражданства в порядке натурализации отличается от гражданства по праву рождения и требует особого внимания к соблюдению законов РФ, а также уважительного отношения к русской культуре и народу.