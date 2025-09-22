Правительство РФ поддержало проект о лишении уклонистов гражданства России

Правительство России выразило поддержку законопроекту, предусматривающему лишение приобретённого гражданства в случае уклонения от постановки на воинский учёт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий кабмина.

Инициатива принадлежит депутатам от «Единой России» Андрею Картаполову, Андрею Красову, Эрнесту Валееву и Василию Пискареву. Поправки затрагивают законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

Граждане, вступившие в российское гражданство, должны явиться в военкомат в течение двух недель или подать заявление через портал «Госуслуги» за семь дней. Нарушение сроков приведёт к вынесению заключения об уклонении. Военкомат в течение пяти рабочих дней направляет материалы в территориальный орган МВД для решения о прекращении гражданства. Если человек явится в течение 30 дней, заключение отменяется.

Законопроект дополняет статью 24 закона о гражданстве: совершение преступления не будет основанием для лишения гражданства для действующих и бывших военнослужащих, за исключением случаев лишения звания, увольнения по утрате доверия или повторного тяжкого преступления.