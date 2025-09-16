«По законам военного времени»: В Госдуме предложили расстреливать дезертиров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста о существенном ужесточении наказаний для бывших заключённых, дезертировавших с зоны СВО после заключения контракта с Минобороны. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв высказал свою поддержку этой идее в беседе с «Газетой.ru» и предложил применять расстрел к военнослужащим, самовольно покинувшим свои позиции.

«Инициатива давно назрела и, я бы даже сказал, перезрела — давно пора было навести порядок среди дезертиров. Вообще-то, и судить их нужно по законам военного времени... Предателей в ту же Великую Отечественную принято было расстреливать на месте», — заявил Журавлёв.

Согласно документу об ужесточении ответственности для бывших заключённых, самовольное оставление части сроком от 2 до 10 дней будет караться лишением свободы на 2–6 лет. При отсутствии более месяца — от 3 до 8 лет заключения. Наиболее строгое наказание — 10–12 лет тюрьмы — предусмотрено за дезертирство с оружием или группой лиц.

Журавлёв охарактеризовал предложенные Минюстом санкции как чрезмерно мягкие и призвал к их ужесточению в соответствии с «фронтовыми реалиями».